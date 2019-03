Ein Lkw-Fahrer ist in der Nacht zu Mittwoch laut Polizei von einem Sekundenschlaf übermannt worden. Er krachte daraufhin in die Mittelleitplanken der BAB 4 zwischen Pulsnitz und Ohorn. Am Ende stellte sich heraus: Es fehlte nicht nur an Schlaf, sondern auch die erforderliche Fahrererlaubnis.