Dresden

Am Donnerstag Morgen ist ein Sattelzug am Dreieck Dresden-Nord mit einem Fahrzeug zusammengestoßen. Der Fahrer des Sattelzugs war auf der Bundesautobahn 4 in Richtung Chemnitz unterwegs und wollte den Fahrstreifen wechseln.

In Folge des Zusammenstoßes wurde der VW gegen einen Opel geschleudert. Die Fahrerin des VWs sowie der Beifahrer im Opel haben leichte Verletzungen erlitten. Laut Polizei beläuft sich der Schaden an den Fahrzeugen auf über 5.000 Euro.

Von lp