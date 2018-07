Ottendorf-Okrilla

Aufmerksame Menschen meldeten der Polizei einen Sattelzug in Schieflage, der auf der S 177 von Ottendorf-Okrilla in Richtung Radeberg unterwegs war. Der Fahrer selbst bemerkte die Gefahr nicht. Nach Informationen der Polizei am Sonntag, stoppten die Beamten den Sattelzug am Freitag und stellten fest, dass die geladenen, leeren Bierflaschen während der Fahrt verrutscht waren. Da das Risiko für ein Umkippen in der Kurve oder das Reißen der Plane zu hoch für die Weiterfahrt war, wurde eine Firma zum Umladen der Bierflaschen beauftragt.

Von tg