Riesa

In dem Stadtpark von Riesa (Landkreis Meißen) ist am Samstagmorgen die Leiche eines 26-Jährigen entdeckt worden. Es gibt keine äußeren Anzeichen von Gewalteinwirkungen, es wird aber in alle Richtungen ermittelt, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Ein Rechtsmediziner soll nun die Todesursache klären. Neben der Leiche waren einige Bierflaschen gefunden worden. Zunächst hatte „Tag24“ über den Fund berichtet. Demnach sei der 26-Jährigen dem Trinker- und Drogenmilieu zuzuordnen.

Von dpa/LVZ