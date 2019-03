Ottendorf-Okrilla

Am Mittwochmittag ist es auf der Dresdner Straße in Ottendorf-Okrilla zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin gekommen. Ein 79-jähriger Renault-Fahrer wollte an der Einfahrt eines Discounters nach links abbiegen. Dabei übersah er offenbar eine 59-jährige Radfahrerin, die auf einem Fuß- und Radweg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Am Pkw sowie am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro. Gegen den Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall ermittelt.

Von fg