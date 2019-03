Rammenau

Kurz nach 15 Uhr hat sich am Dienstagnachmittag ein schwerer Unfall auf der B98 ereignet. Zwischen Rammenau und Burkau ist ein Renaultfahrer aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Er geriet in den Graben, schoss zurück auf die Straße und von dort aus in den Graben der gegenüberliegenden Fahrseite. Hier überschlug sich der Wagen. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Rammenau sicherten die Unfallstelle ab. Es kam zu einer Vollsperrung über 30 Minuten. Die Polizei hat die Unfallspuren aufgenommen.

Von PS