Freiberg

In der Freiberger Altstadt ist in der Nacht zum Sonntag der Dachstuhl eines Reihenhauses durch ein Feuer zerstört worden. Die 74 Jahre alte einzige Bewohnerin wird vermisst, wie die Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag mitteilte. Nach ihr könne derzeit nicht gefahrlos in dem beschädigten einsturzgefährdeten Gebäude gesucht werden. Immer wieder waren auch Mauerteile auf die Straße gestürzt. Die Feuerwehr mit mehr als 70 Einsatzkräften hatte die Flammen am frühen Morgen unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauern weiter an, den Angaben nach gibt es noch Glutnester. Sieben Bewohner aus einem Nachbarhaus, das durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen wurde, werden vom DRK betreut.

dpa