Bautzen/Görlitz

Ein in Görlitz lebender Familienvater soll für mehrere teils brutale Raubüberfälle auf Senioren in Ostsachsen verantwortlich sein. Gegen den 33-Jährigen wurde am Samstagnachmittag Haftbefehl wegen Raubes und schweren Raubes in je zwei Fällen sowie Raubes mit Todesfolge erlassen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Görlitz am Sonntag mitteilten. Der Mann sei in Untersuchungshaft, das Motiv noch unklar. Bisher können die Ermittler dem gebürtigen Polen fünf Taten nachweisen. „Die räumt er überwiegend ein“, sagte ein Polizeisprecher. Mit dem Tod einer 90-Jährigen in Görlitz aber will er nichts zu tun haben.

Die Attacken auf die betagte Dame sowie eine 77-Jährige auf einem Friedhof in Bautzen am vergangenen Freitag wurden dem Räuber augenscheinlich zum Verhängnis. Nach ihm war mit dem Foto aus der Überwachungskamera einer Bank gefahndet worden, wo er die EC-Karte der 90-Jährigen benutzen wollte. „Danach gingen eine Hand voll Hinweise ein“, sagte der Polizeisprecher. Zudem hatte sich das letzte Opfer Teile des Kennzeichens und die Farbe seines Autos gemerkt.

Der 33-Jährige hatte die 77 Jahre alte Frau den Angaben zufolge auf dem Friedhof mit Pfefferspray angegriffen und ihre Handtasche aus dem Rollator gestohlen. Eine Stunde später stoppte ihn eine Streife auf der Bundesstraße 6 in Plotzen (Landkreis Bautzen). In seinem Auto fanden sich unter anderem der Ausweis eines weiteren Opfers, eine Schreckschusspistole und ein Elektroschocker. In der Wohnung des Mannes wurden weitere Ausweise und Geldkarten sichergestellt.

Die Ermittler prüfen nun, ob der Inhaftierte für weitere ähnlich gelagerte Straftaten in den Landkreisen Bautzen und Görlitz verantwortlich ist. Auch die Todesumstände der 90-Jährigen werden untersucht. „Das endgültige Obduktionsergebnis liegt noch nicht vor“, sagte der Polizeisprecher.

Die Leiche der Frau war am 15. August in deren Wohnung gefunden worden. Die in ihren Habseligkeiten fehlende EC-Karte löste Ermittlungen aus und führte laut Polizei auf die Spur des Verdächtigen: Er wurde gefilmt, als er die Karte am 15. August an einem Geldautomaten benutzen wollte. Seit der Obduktion wird davon ausgegangen, das die Frau möglicherweise getötet wurde.

dpa