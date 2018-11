Großröhrsdorf

Die Suche der Polizei nach dem Eigentümer der sogenannten „Dame in Weiß“ hat nun ein Ende gefunden. Die herrenlose Gipsdame war am 4. November 2018 an der Brauereistraße in Großröhrsdorf sichergestellt worden und hatte für einige Verwirrung gesorgt. Ein Zeugenhinweis, der auf dem Kamenzer Revier einging, brachte schließlich Licht ins Dunkel um die mysteriöse Skulptur: Ein 59-jähriger Mann aus Lichtenberg outete sich als ehemaliger Eigentümer der Skulptur. Er gab an, dass er die Dame im Zuge eines Umzuges aus seinem Leben verbannen wollte. Deshalb hatte er die Gipsfigur nach vorheriger Absprache vor den Toren der Deponie Radeberg abgestellt, wo sie eigentlich entsorgt werden sollte. Was dann passierte, ist nach wie vor unklar. Möglicherweise haben sich Spaßvögel einen Scherz erlaubt, die Dame entführt und an ihrem späteren Fundort ausgesetzt.

Von kcu