Sebnitz

Bei einem Unfall im Sebnitzer Ortsteil Mittelndorf hat sich eine Radfahrerin am Mittwochnachmittag verletzt. Die 33-Jährige war auf der Kirnitzschtalstraße in Richtung Hinterhermsdorf unterwegs, als sie in Höhe der Mittelndorfer Mühle mit den Rädern in die Schienen der Kirnitzschtalbahn geriet. Sie stürzte und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von uh