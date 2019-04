Maxen

Schwerer Unfall am Montagnachmittag zwischen Maxen und Hausdorf: Gegen 15.15 Uhr war ein Radfahrer (62) mit seinem Rennrad von Maxen in Richtung Hausdorf auf der K 8707 unterwegs. Ebenfalls in diese Richtung fuhr ein Pkw-Fahrer mit einem dunklen Seat Ibiza auf Überführungsfahrt..

Nach ersten Informationen wollte der 59-jährige Pkw-Fahrer den Rennradfahrer auf abschüssiger Straße überholen. In diesem Augenblick kam der Zweiradfahrer nach links auf die Fahrbahn. Der Lenker des Rades berührte die rechte, hintere Tür, dabei kam der Radfahrer zu Sturz. Der 62-Jährige zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Dresden übernahm die Aufnahme des Unfalls. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen. Die Straße war bis gegen 19 Uhr voll gesperrt.

Von Marko Förster