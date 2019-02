Meißen

Ein 78-Jähriger ist bei einem Unfall auf der Niederauer Straße in Meißen schwer verletzt worden. Der Mann wollte am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf seinem Rad die Straße in Höhe des Albert-Mücke-Rings überqueren. Dabei übersah er nach Angaben der Polizei offenbar einen herannahenden Ford Fiesta.

Der 18-jährige Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasst den Senior. Er erlitt schwere Verletzungen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Verkehrssituation zum Unfallzeitpunkt machen können. Hinweise nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä