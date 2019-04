Reichenbach/Oberlausitz

Attacke beim Fahrradfahren: Ein Mädchen ist am Freitagnachmittag in Reichenbach mit Steinen beworfen worden. Die Neunjährige sei auf dem Oberen Weg in Richtung Niederreichenbach unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit, und wurde von Unbekannten angegriffen. Das Mädchen erschrak so sehr, dass es mit dem Rad von der Fahrbahn abkam und stürzte. Dabei habe sie sich am Lenker das Bein aufgerissen und eine große Schnittverletzung am Oberschenkel erlitten, so die Beamten. Die Schülerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

ttr