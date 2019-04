Pirna

Anfang März haben zwei Unbekannte versucht, einen Supermarkt an der Dresdner Straße in Pirna zu bestehlen. Die Frau und der Mann hatten einen prall gefüllten Einkaufswagen aus dem Geschäft auf den Parkplatz geschoben, ohne die Waren im Wert von etwa 500 Euro bezahlt zu haben. Anschließend ließen sie den Wagen auf dem Parkplatz stehen und ergriffen in einem unbekannten Pkw die Flucht. Eine Zeugin beobachtete die beiden und schob den Einkaufswagen zurück in den Laden.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Dieben machen können. Auch die unbekannte Zeugin wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter (0351) 483 22 33 sowie das Polizeirevier Pirna entgegen.

Von fg