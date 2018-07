Kamenz

Die Polizei hat in Kamenz einen betrunkenen Radfahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war am Sonnabend, den 21. Juli, gegen 22.45 Uhr auf der Macherstraße unterwegs und fiel den Beamten durch seine unsichere Fahrweise auf. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten in der Atemluft des 37-jährigen Radlers einen Wert von umgerechnet 2,24 Promille fest. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Von tg