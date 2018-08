Pirna

Neun jugendliche Asylsuchende vorwiegend aus Syrien und Afghanistan, aber auch aus Libyen und Albanien haben sich am Sonnabend im Geibeltbad Pirna solange den Weisungen der Badeaufsicht und des Schwimmmeisters widersetzt, bis sich das Personal gezwungen sah, ihnen ein Hausverbot zu erteilen und die Polizei zu rufen.

Die zwischen 18 und 24 Jahre alten Männer waren „über mehrere Stunden hinweg“ aufgefallen, ermahnt worden und in der Folge auch untereinander verbal in Streit geraten, so ein Diensthabender. Die Polizei musste erst Verstärkung anfodern, ehe die Streithähne das Bad verließen. Ermittelt wird nun wegen Hausfriedensbruchs.

Von Daniel Förster