Görlitz

Auf der Autobahn A4 hat die Polizei einen schrottreifen Laster aus dem Verkehr gezogen. Der Lastzug habe einen wenig verkehrssicheren Eindruck gemacht und sei deswegen von Beamten an der Anschlussstelle Nieder Seifersdorf ( Landkreis Görlitz) von der Autobahn gelotst worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ergab eine Kontrolle massive Mängel an der Lenkung und extreme Roststellen an Radlauf und Fahrerhaus. Zudem war die Bremsleistung am Hänger minimal. Ein Gutachter habe eine totale Verkehrsunsicherheit bescheinigt und eine Weiterfahrt verboten. Fahrer und Fahrzeughalter müssten nun mit einem Bußgeld rechnen.

Von RND/dpa