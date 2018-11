Sachsen

In den frühen Morgenstunden am Mittwoch gelang den Fahndern von Bundespolizei, Zoll und Polizei Sachsen bei Weißenberg die Festnahme eines Fahrers, welcher mit einem gestohlenen Bmw in Richtung Polen raste.

Das Auto war zuvor von der Halterin als gestohlen gemeldet, gegen 2:15 verständigte die Frau die Polizei, woraufhin diese die Verfolgung aufnahm. Zwischen Dresden und Bautzen versuchte die Polizei mehrmals den Fahrer aufzuhalten, mehrere Funkstreifenwagen waren an der Verfolgung beteiligt.

Trotz einer Kontrollstelle in Weißenberg, welche die gemeinsame Fahndungsgruppe von Bundespolizei und Zoll errichteten, an der der Autodieb über einen Nagelgurt fuhr, der seine Reifen beschädigte, setzte der Flüchtige seine Fahrt fort. Erst in der Ortslage Wasserkretscham musste der Dieb den Wagen stehen lassen.

Die Polizei konnte gegen 3.40 Uhr in einem Waldstück bei Malschwitz eine Person festnehmen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Görlitz.

Von mb