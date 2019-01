Wilsdruff

Ein 14-jähriger Junge aus dem Wilsdruffer Ortsteil Mohorn wird seit Dienstagabend vermisst. Zuletzt wurde Erik W. in Freital gesehen, wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht. Der Jugendliche ist aktuell in einer Einrichtung in Brandenburg untergebracht, hielt sich jedoch für mehrere Tage bei seiner Familie in Mohorn auf. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, allerdings konnten sie den Jungen bisher nicht ausfindig machen. Vermutlich hält er sich im Bereich zwischen Freital und Wilsdruff auf.

Die Polizei Dresden sucht den vermissten 14-jährigen Erik W. Quelle: Polizei Dresden

Das scheinbare Alter des Vermissten liegt bei 15 Jahren. Er ist 1,70 Meter groß, schlank und hat kurze dunkelblonde Haare. Bekleidet ist er mit einer hellen Jeans, einer schwarzen Kapuzenjacke und grauen Turnschuhen.

Die Polizei fragt: Wer hat den Vermissten gesehen? Wer kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 entgegen.

Von na