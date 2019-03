Coswig

Die Polizei ist auf der Suche nach der vermissten Jana N. aus Coswig. Die 56-Jährige hielt sich zuletzt in ihrer Wohnung an der Genossenschaftsstraße auf und wurde seit dem 28. Februar nicht mehr gesehen. Personalausweis, Geldbörse sowie Hausschlüssel ließ die Frau in der Wohnung zurück. Mögliche Anlaufpunkte haben die Beamten zwischenzeitlich geprüft – bislang aber ohne Erfolg.

Jana N. wird seit dem 28. Februar vermisst. Quelle: Polizeidirektion Dresden

Das scheinbare Alter der Gesuchten liegt bei 55 Jahren. Sie ist 1,63 Meter groß, von kräftiger Gestalt und hat schwarze glatte Haare.

Die Beamten suchen nun Zeugen, die die Vermisste gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351/483 22 33 entgegen.

Von DNN