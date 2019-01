Heidenau

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten Harry T. aus Heidenau. Der 64-Jährige verließ am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr seine Wohnung und gab an, auf Arbeit gehen zu wollen. Dort kam Harry T. aber nicht an. Sein Handy und seine Geldbörse hatte er in der Wohnung gelassen. Polizeibeamte überprüften zwischenzeitlich mögliche Aufenthaltsorte und Anlaufpunkte, konnten den Vermissten aber bislang nicht ausfindig machen.

Harry D. aus Heidenau wird vermisst Quelle: Polizei Dresden

Der Gesuchte ist etwa 1,70 Meter groß und von schlanker Statur. Sein scheinbares Alter liegt zwischen 65 und 70 Jahren. Er hat kurze graue Haare. Angaben zur Bekleidung des Vermissten liegen nicht vor.

Wer hat Harry T. gesehen oder kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351/483 22 33 entgegen,

Von kcu