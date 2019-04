Ebersbach

Am Sonntagmorgen hat die Polizei in Ebersbach fünf Männer zwischen 21 und 43 Jahren, nach einem Einbruch in ein Firmengebäude am Moritzburger Weg, festgenommen.

Die polnischen Staatsbürger konnten auf dem Dach der Firma, sowie an einem Kleintransporter in der Nähe des Tatortes gefasst werden. Bei den Männern wurde neben Einbruchswerkzeug auch ein Nachtsichtgerät gefunden. Außerdem hatte der 32-Jährige eine Schreckschusswaffe und der 43-Jährige ein Einhandmesser dabei.

Die Männer waren über das Dach in das Gebäude eingedrungen und brachen mehrere Türen auf, um die Räume durchsuchen zu können. Zur Höhe des Sachschadens liegen der Polizei noch keine Angaben vor.

Gegen die fünf Einbrecher wird nun wegen Diebstahls mit Waffen ermittelt. Da der 25-jährige Fahrer des Kleintransporters unter Einwirkung von Betäubungsmitteln stand, muss er sich noch wegen Fahrens unter Betäubungsmitteln verantworten.

