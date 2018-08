Kamenz

Die Polizei hat ein mehrfach vorbestraftes Pärchen nach einem Ladendiebstahl in Kamenz dingfest gemacht. Der 22-jährige Mann und die 20-jährige Frau hatten sich in einem Markt An der Windmühle den Rucksack mit Kosmetik und Hygieneartikeln gefüllt, die sie nicht bezahlen wollten. Der Ladendetektiv hatte alles gesehen und das Pärchen angesprochen. Die jungen Menschen schlugen auf den Mann ein und rannten davon. Doch der sportliche Detektiv blieb den Langfingern auf den Fersen. Polizeibeamte fassten die alten Bekannten, die sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten müssen. Das Geschehen spielte sich am Freitagmittag ab, teilte die Polizei am Sonnabend mit.

Von tbh