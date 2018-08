Breitenau

Gesuchte Diebe und andere Briganten hat die Bundespolizei am Sonntag bei Routine-Kontrollen auf der A 17 nahe Breitenau geschnappt. Das geht aus einer Mitteilung der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel vom Montag hervor. Auf dem Autobahn-Parkplatz „Am Heidenholz“ winkten die Polizisten demnach unter anderem einen Kleinwagen heraus. Dabei entdeckten sie einen 40-jährigen Polen, der wegen mehrerer Diebstähle in Bremen bereits verurteilt und gesucht wurde. Da der Mann die verhängte Geldstrafe in Höhe von 2728,72 Euro nicht zahlen konnte, verhafteten die Polizisten den Dieb: Er muss nun statt dessen für 118 Tage im Gefängnis Dresden schmoren.

Auch bei weiteren Kontrollen in Bussen wurden die Polizisten fündig: Sie ertappten eine 31-jährige Rumänin, die wegen Eigentumskriminalität gesucht wurde – sie kam in den Chemnitzer Knast Chemnitz. Später schnappten sie an der A 17 einen 22-jährigen deutschen Hehler, einen 32-jährigen Kriminellen aus Serbien sowie – am Parkplatz „Am Nöthnitzgrund“ – einen 32-jährigen Dieb aus Mazedonien, der nach seiner Verurteilung untergetaucht war. Nur der Serbe konnte seine Geldstrafe zahlen, die anderen wanderten ins Gefängnis.

Von DNN