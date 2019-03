Ottendorf-Okrilla

Am späten Freitagabend ist in Ottendort-Okrilla in einen Autohandel eingebrochen worden. Unbekannte zerschnitten den Grundstückszaun und begaben sich auf das Gelände. Dort montierten sie die Räder von insgesamt fünf Fahrzeugen ab und schafften diese anschließend vom Gelände. Die Polizei fand vier der entwendeten Radsätze allerdings in unmittelbarer Umgebung wieder auf. Offenbar waren sie für einen späteren Abtransport zurückgelassen worden. Der genaue Wert des entwendeten Diebesguts kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Sachschaden am Zaun wird auf ca. 120 Euro geschätzt.

Von fg