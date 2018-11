Meissen

Die Polizei in Meißen hat am Donnerstagabend einen mutmaßlichen Autodieb dingfest gemacht. Der 28-Jährige steht im Verdacht, in der Nacht zu Montag einen VW Polo von der Zaschendorfer Straße gestohlen zu haben. Streifenbeamte entdeckten den Polo auf einem Parkplatz an der Talstraße. An ihm befanden sich ebenfalls gestohlene Kennzeichen, die zudem auch noch verfälscht waren. Der 28-Jährige hatte mittels schwarzem Stift offensichtlich aus einem „D“ ein „B“ gemacht.

Die Beamten trafen den Mann in einer nahegelegenen Spielothek an und nahmen ihn vorläufig fest. Er muss sich unter anderem wegen des Diebstahls des Golf und der Autokennzeichen sowie der Urkundenfälschung verantworten.

Von DNN