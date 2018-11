Großröhrsdorf

Eine Streife des Polizeireviers Kamenz staunte am Sonntagvormittag in Großröhrsdorf nicht schlecht, als die Beamten an der Brauereistraße in die Augen einer lebensgroßen weiblichen Gipsfigur blickten.

Die „Dame in Weiß“ stand regungslos und ohne Begleitung auf dem Fußweg. Wie die Figur dorthin gelangte und ob sie womöglich gestohlen wurde, ist bisher nicht bekannt.

Die Polizisten stellten das vermeintliche Kunstwerk sicher und bitten nun die Öffentlichkeit um Hilfe. Hinweise werden unter der Rufnummer 03578/35 20 entgegen genommen.

Von DNN