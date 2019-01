Cunewalde

Die Polizei bittet bei der Suche nach einem vermissten Rentner im Raum Bautzen um Mithilfe. Der 89-Jährige Helmut Reiher hat im Laufe der Nacht von Donnerstag auf Freitag seine Wohnung an der Albert-Schweitzer-Siedlung in Weigsdorf-Köblitz verlassen. Wo sich der altersbedingt orientierungslose Mann derzeit befindet, ist nicht bekannt.

Herr Reiher hat einen grauen Haarkranz und kaum Haupthaar. Wahrscheinlich trägt er braune Lederpantoffel, eine schwarze Jogginghose und einen dunkelblauen Pullover. Er ist etwa 170 cm groß, rund 70 Kilogramm schwer und sei noch gut zu Fuß, altersbedingt jedoch orientierungslos.

Wer den Rentner in Weigsdorf-Köblitz und Umgebung am Freitagmorgen gesehen hat oder weiß wo der Mann sich aufhält, möge sich bei der Polizei in Bautzen unter (03591 356 - 0) oder in jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Von mb