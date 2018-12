Görlitz

Erfreuliche Weihnachtspost für die Polizeidirektion Görlitz: An den Feiertagen hat die Beamten ein Schreiben einer gewissen Pauline erreicht, in dem sie sich für den steten Einsatz aller Polizisten, Feuerwehrleute und Sanitäter bedankt: „Ich bewundere euch sehr, dass ihr jeden Tag für uns da seid und die Stadt sicherer macht. (…) Auch wenn mal ein ’doofer’ Tag ist, seid ihr immer am lachen und lasst euch nicht runter ziehen. (…) Bitte macht weiter so!“

Leider hat Pauline keinen Absender angegeben, so dass die Görlitzer Beamten eine Pressemitteilung nutzen, um auf ihre netten Worte zu reagieren: „Liebe Pauline, das machen wir sehr gerne. Und ein ganz herzliches Danke sehr fürs Danke sagen.“

Und ein Jobangebot hat die Polizeidirektion auch noch mit im Gepäck: „Schreib doch einfach unserer Berufsberaterin Michaela Böttcher einmal eine E-Mail an berufsberatung@polizei.sachsen.de. Vielleicht passt Du ja gut in unser Team.“

Von DNN