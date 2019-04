Wilsdruff

Am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr hat es auf der B 173 zwischen Grumbach und Herzogswalde im Zuge eines Zusammenstoßes gewaltig gekracht. Die Fahrerin eines Polos war in Richtung Freiberg unterwegs, als sie in Höhe des Steinbruchs aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen verlor und in den Straßengraben fuhr. Anschließend schlitterte das Auto quer über die Fahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Audi, bevor es in einem Rapsfeld zum Stehen kam. Die Fahrerinnen beider Fahrzeuge wurden verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Bundesstraße war kurzzeitig gesperrt. Später wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von mb