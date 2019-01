Am Dienstagabend hat ein 36-Jähriger in Glashütte mehrfach einen Notruf abgesetzt und die Polizei am Telefon beschimpft. Da er dabei auch Name und Aufenthaltsort ausplauderte und zufällig noch vier Haftbefehle vorlagen, wanderte der mitteilsame Mann nach seinen Anrufen umgehend in die JVA.