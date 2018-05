Neustadt/Sa

Am Montagabend hat eine 80-Jährige in Neustadt/Sa. einen Verkehrsunfall verursacht. Die Fahrerin eines Opel Meriva verlor auf der Maxim-Gorki-Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und prallte gegen einen Baum. Das Auto blieb auf der Seite liegen, die Feuerwehr barg die Frau aus dem Wagen. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Am Opel entstand ein Sachschaden von rund 6 000 Euro.

Von DNN