Bergießhübel

Fast komplett von Blättern eingehüllt war am Donnerstagvormittag ein von der Straße abgekommener Opel. Der Fahrer kam gegen 9.45 Uhr auf der S 173 zwischen Berggießhübel und Cotta in einer Linkskurve ins Schlingern, verlor auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle und schlitterte über die Gegenfahrbahn in den Graben. Dabei streifte der Opel noch mehrere kleine Bäumchen.

Der 53-jährige Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht am Arm. Das Auto wurde vom Abschleppdienst geborgen. Währenddessen kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

Von mf