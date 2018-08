Freital

Nach einem Verkehrsunfall im Freitaler Ortsteil Potschappel am Montagmorgen ist der Fahrer am Mittag verstorben. Der 66-Jährige kam, laut Polizei aus gesundheitlichen Gründen, kurz vor der Einmündung Uhlandstraße mit seinem Ford Eco Sport nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Mauer. Die Einsatzkräfte versuchten, den Mann am Unfallort zu reanimieren, dennoch verstarb er wenig später im Krankenhaus.

Von lml