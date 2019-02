Pirna

Die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel führt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Dresden, Zweigstelle Pirna, eine Ermittlung wegen Körperverletzung durch. Am 3. Dezember letzten Jahres, ist es laut Polizei zu einem tätlichen Angriff in der S-Bahn S 32760 von Pirna in Richtung Dresden-Flughafen gekommen. Ein bislang unbekannter Mann wird der Körperverletzung verdächtigt.

Der Mann soll dem Geschädigten kräftig ins Gesicht geschlagen haben, so dass dieser erhebliche Verletzungen davontrug. Der Schlag schleuderte ihn gegen eine Eisenstange und verletzte ihn im Gesicht. Sowohl der unbekannte Tatverdächtige als auch der Geschädigte stiegen an der Haltestelle Bahnhof Heidenau aus. Nun hofft die Bundespolizei auf die Mithilfe der Bevölkerung.

Die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel sucht diesen Mann. Quelle: Bundespolizei

Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel unter der Telefonnummer 035023 / 676-300 oder unter der kostenfreien Service-Nummer der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Hinweise können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

