Freital

Feuchte Witterungsverhältnisse sind für Autofahrer immer wieder eine Gefahr, denn nicht selten entsteht Aquaplaning auf der Straße. So auch auf der S 36 zwischen Kesselsdorf und Freital. Dort löste die nasse Fahrbahn am Donnerstagmorgen einen folgenreichen Unfall aus.

Nachdem der Fahrer eines Nissan in einer Linkskurve kurzzeitig die Kontrolle über sein Auto verlor, geriet er in den Gegenverkehr. Unausweichlich führte das zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden VW. An beiden Autos entstand ein Totalschaden.

Laut Polizeiangaben wurden die Fahrer beider Autos verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Außerdem rückte die Feuerwehr an, um den austretenden Kraftstoff der demolierten Autos an der Unfallstelle zu beseitigen. Die Polizei leitete für die Dauer der Bergungsarbeiten den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.

Von MH