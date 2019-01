Schönfeld

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag ist ein mutmaßlicher Tankbetrüger nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei gestellt worden. Doch der Tankbetrug stellte sich nicht als einziger Delikt heraus.

An einer Tankstelle an der Königsbrücker Straße in Schönfeld hatte Unbekannte zunächst einen roten VW Polo für rund 40 Euro betankt und war im Anschluss ohne zu bezahlen davongefahren.

Im Rahmen der Sofortfahndung stellten Beamte das Auto an der Autobahnabfahrt Schwarzheide und forderten den Fahrer auf anzuhalten. Dem kam dieser nicht nach und flüchtete. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten den 32-Jährigen schließlich in Senftenberg stellen.

Er stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Darüber hinaus waren die Kennzeichen am Polo gestohlen. Der 32-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Tankbetrugs, des Kennzeichendiebstahls sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten.

Von fg