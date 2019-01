Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Aktuell sind Internetbetrüger, die sich als Servicemitarbeiter ausgeben, im Bereich Sächsische Schweiz-Osterzgebirge aktiv. So erhielten am Mittwoch zwei Frauen aus Rabenau sowie Bannewitz Anrufe von vermeintlichen Microsoft Mitarbeitern. Im Gespräch behaupteten die Anrufer, dass die Computer der Frauen von Viren befallen seien. Gleichzeitig boten sie an, beim Säubern der Rechner zu helfen. Hierzu sollte eine Software installiert werden, die einen Fremdzugriff ermöglicht.

Die beiden Frauen schöpften Verdacht und beendeten die Telefonate. Zudem nahmen sie ihre Computer sicherheitshalber vom Netz. Mögliche Schäden sind aktuell noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei rät zur Vorsicht bei Anrufen von vermeintlichen Support-Mitarbeitern und spricht folgende Empfehlungen aus:

Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie den Hörer einfach auf. Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten oder Zugangsdaten zu Kundenkonten heraus. Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner, beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware. Verständigen Sie im Verdachtsfall die Polizei.

Von lp