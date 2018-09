Sebnitz

Bei einem Unfall in Sebnitz ist am Montagmorgen ein 45-Jähriger schwer verletzt worden. Der Fahrer war mit einem Multicar auf der Schandauer Straße unterwegs, als er in Höhe der Straße Am Plader nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Steinmauer stieß. Der Mann wurde laut Polizeiangaben in ein Krankenhaus gebracht. Sein 34-jähriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf etwa 3 000 Euro geschätzt.

Von DNN