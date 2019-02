Pirna

Im zweistöckigen Parkhaus an der Agentur für Arbeit ist am späten Sonntagabend eine Abfalltonne in Flammen aufgegangen.

Kurz vor 22 Uhr wurde die Feuerwehr an das Behördengebäude an der Seminarstraße gerufen. Als die eintraf, brannte zu ebener Erde an der Rampe direkt in der Hochgarage einer von insgesamt drei Kunststoff-Müllbehältern (660 Liter Fassungsvermögen) lichterloh.

Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf einen unmittelbar daneben einem abgestellten Pkw VW Turan übergriff. Der Eigentümer hatte Glück: das Auto auf dem Stellplatz blieb unversehrt.

Die Polizei geht davon aus, dass bei dem Mülltonnenbrand nachgeholfen wurde und das Feuer absichtlich gelegt wurde - schon allein deshalb, weil in der Behörde von Freitagmittag bis Montagmorgen niemand arbeitet.

Von Daniel Förster