Meißen

Auto erst blockiert und dann darauf eingeschlagen: Ein Motorradfahrer hat am 12. März einer jungen Autofahrerin einen gewaltigen Schrecken eingejagt. Die Meißner Polizei sucht nun nach Zeugen für die ungewöhnlichen Vorfälle.

Wie die Beamten mitteilten, hatte der Motorradfahrer am Dienstag vergangener Woche in Höhe der Neumarkt-Arkaden gegen 12.30 Uhr den Peugeot zunächst überholt. Anschließend blockierte der Biker an der Kreuzung Uferstraße/Auffahrt Altstadtbrücke die Weiterfahrt des Wagens. Als die 20-jährige Autofahrerin kurz darauf auf der Großenhainer Straße an der Ampelkreuzung Fabrikstraße stand, um geradeaus weiterzufahren, passierte das Motorrad auf der Linksabbiegespur. Dabei schlug der Fahrer gegen den Spiegel des Peugeots und entfernte sich.

Die Polizei fragt nun, wer diese Vorfälle beobachtet hat und Angaben zum Fahrverhalten der Beteiligten machen kann. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Meißen oder die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 zu wenden.

Von ttr