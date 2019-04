Kesselsdorf

Am Donnerstagmittag ist es auf der B 173 bei Kesselsdorf zu einem schweren Unfall gekommen. Nach ersten Angaben vor Ort prallte an der Kreuzung mit der S 36 ein Motorradfahrer mit seiner Honda in einen an der Ampel bremsenden oder stehenden Pkw Peugeot. Der Biker prallte auf das Heck des Autos und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Auch ein Rettungshubschrauber samt Notarzt waren im Einsatz. Der Peugeotfahrer blieb körperlich unverletzt. Am Motorrad entstand Totalschaden und das Auto wurde schwer beschädigt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

