Freiberg

Ein Mopedfahrer hat am Freitag für einen kuriosen Unfall in Freiberg gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, zog der Zweiradfahrer auf der Bundesstraße 101 mehrere mitrollende Einkaufwagen hinter sich her. Als ein nachfolgendes Auto das Gespann überholen wollte, ließ der Mopedfahrer die Wagen jedoch los. Sie kollidierten mit dem Fahrzeug der 49-Jährigen und wurden von der Fahrbahn geschleudert, der Mopedfahrer gab Gas und verschwand. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden. Sie will vor allem wissen, woher die Einkaufswagen stammten und wer auf dem Moped saß.

Von DNN