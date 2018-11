Mittweida

In Mittweida im Landkreis Mittelsachsen ist ein Mann bei einem Arbeitsunfall in einer Produktionsfirma ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 61-Jährige am Vortag von einem Metallteil getroffen worden, das sich von einer Maschine gelöst hatte.

Der Mann erlag den Angaben zufolge auf dem Weg ins Krankenhaus seinen Verletzungen. Kriminalpolizei und Landesdirektion ermitteln zu den Umständen des tödlichen Unfalls.

Von dpa