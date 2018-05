Pirna

Die Polizei hat am Dienstagabend fünf Hanfpflanzen auf einem öffentlichen Gelände in Pirna entdeckt. Gleichzeitig fanden die Beamten auf dem Gebiet an der Straße „An der Ziegelei“ auch die tatverdächtigen Hobbygärtner an. Ein 38-jähriger Mann und eine Frau im Alter von 20 Jahren wird vorgeworfen, die zwischen 15 und 50 Zentimeter hohen Pflanzen dort gepflanzt zu haben. Im Rucksack des Mannes fand die Polizei eine Dose mit verdächtige Substanzen, ein Tütchen mit Cannabisresten sowie mehrere hundert Euro in Bar.

Von tg