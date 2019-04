Freital

Ein Mercedes Benz E-Klasse ist am späten Montagabend während der Fahrt durch Freital in Flammen aufgegangen. Die beiden Insassen verließen den Wagen an der Wigardstraße Ecke Roßthaler Straße rechtzeitig und unverletzt. Die Feuerwehr rückte an. Trotzdem brannte der Mercedes komplett aus.

Von halk