Weißwasser

Ein 69-jähriger Mann ist tot in seiner Wohnung in Weißwasser ( Landkreis Görlitz) gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich am Dienstagabend ein 27-Jähriger bei den Beamten gemeldet und einen Hinweis gegeben. Da der Mann auch angab, etwas mit dem Geschehen in der Wohnung zu tun zu haben, wurde er festgenommen.

Wie der 69-Jährige ums Leben kam, war zunächst unklar. Auch die Hintergründe konnten von der Polizei noch nicht geklärt werden. Womöglich kam der Mann aber gewaltsam zu Tode. Nach ersten Ermittlungen und aufgrund der Verletzungen des Opfers möchte die Polizei ein Gewaltverbrechen nicht ausschließen.

Von RND/dpa