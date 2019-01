Tharandt

Am 18. Dezember letzten Jahres ist es in Tharandt an der Wilsdruffer Straße zu einem Vorfall gekommen, den wohl alle Eltern gleichermaßen fürchten. Vor der Grundschule wartete eine 6-jährige Grundschülerin an der Bushaltestelle und wurde währendessen von einem Mann verdächtig angesprochen. Dieser entfernte sich jedoch, bevor seine Identität festgestellt werden konnte.

Deshalb begab sich die Polizei in den darauffolgenden Wochen auf die Suche nach dem Mann und wurde vergangene Woche fündig. Bei dem Mann handelt es sich um einen 48-jährigen Deutschen, der nach eigenen Aussagen das Mädchen unbedarft angesprochen habe.

Auch die Beamten konnten keinen konkreten Straftatbestand feststellen, aber führten trotz allem eine sogenannte Gefährderansprache durch. Im Allgemeinen klärten die Polizisten somit den 48-Jährigen über die Folgen seines Verhaltens auf.

Abschließend informierten Bedienstete des Polizeireviers Dippoldiswalde die Schule über den Ausgang des Vorfalls.

Von MH