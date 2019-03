Großenhain

Am Sonntagnachmittag hat die Polizei in Großenhain einen Ortsansässigen festgenommen, der sie mit einer Pistole bedroht hatte. Der 30-Jährige beschädigte zunächst eine Fensterscheibe am Lessingplatz und zerschlug anschließend mit einer Axt die Frontscheibe eines Streifenwagens vor dem Polizeirevier am Hauptmarkt. Als die Beamten ihn schließlich auf der Naundorfer Straße stellten, richtete er eine Gasdruckpistole auf sie. Während der Festnahme durch die Polizei, wehrte sich der Mann so heftig, dass einer der Beamten leicht am Fuß verletzt wurde.

Der 30-jährige Deutsche reagierte nach der erfolgreichen Festnahme beim Drogentest positiv auf Amphetamine und hatte einen Promillewert von fast 1,4. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt.

Von lp