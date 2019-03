Bad Gottleuba

Am Donnerstagabend ist es zu einer Sachbeschädigung an einem Spielautomaten in einem Lokal an der Hauptstraße gekommen. Die mutmaßlichen 20-jährigen Täter zerschlugen an einem Spielautomaten das Oberflächenglas und verließen die Gaststätte wieder. Revierpolizisten aus Pirna wurden sofort hinzugerufen und machten durch Hinweise des Wirtes die beiden Randalierer ausfindig. Diese müssen sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten, wie die Polizei mitteilte.

Von heh